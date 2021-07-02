Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuğu' neden teslim oldu! 'Bitcoinden paraları vurdu paraları ödemeye geliyor'

Çiftlik Bank ile 77 bin 843 kişiyi yaklaşık 511 milyon lira dolandırıp Mart 2018’de yurtdışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da Türkiye Büyükelçiliği'ne teslim oldu. Tosuncuğun 3 yıl kaçtıktan sonra teslim olmasıyla ilgili 3 ihtimal var. Bitcoin işine girip çaldığı paraları çoğalttığı için teslim olduğu iddiası olay...

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Çiftlik Bank'ı kurup buradan topladığı paralarla Mart 2018’de yurtdışına kaçan Mehmet Aydın, dün Türkiye saatiyle saat 03.00’te Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Türk Konsolosluğu’na giderek teslim oldu. Tosuncuk Mehmet Aydın’ın, Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili gelişmeler takip edilirken, bu kadar zaman sonra teslim olma nedenleri merak ediliyor. Hürriyet'in haberine göre Tosuncuk'un teslim olmasıyla ilgili 3 ihtimal var. İşte o ihtimaller...

Lüks yaşantıya parası yetmedi: Mehmet Aydın teslim olmadan kısa süre önce yayınladığı videoda, ‘Ben de mağdurum’ dedi. Peki neden teslim oldu? Bu konudaki ilk değerlendirme ‘Parası bitti’ şeklinde. Hem saklanmak hem de alıştığı lüks yaşantıyı devam ettirmek için bol para harcamak zorunda kaldı. Bir süre sonra da bu külfeti kaldıramayacak hale geldi.

Mafyanın baskısından bunaldı: Bununla bağlantılı bir başka değerlendirme de firardayken yardım aldığı mafya gruplarının baskısından bunalmış olması. Aydın’ı takip eden güvenlik birimlerine göre, Aydın yakalanmamak için mafyavari gruplardan destek alıyordu. Bu gruplar bir taraftan onun saklanmasına yardım ederken diğer taraftan da peşine düşecek mafya gruplarına karşı da koruma sağlıyordu. Ayrıca Aydın bazı resmi görevlilere rüşvet de veriyordu. Bu durumun maliyeti ve beraberinde getirdiği stres de artık taşıyamadığı bir hale geldi. O yüzden çareyi teslim olmakta buldu.

Bitcoin'den parayı vurdu, mağdurlara ödeyip serbest kalacak: Bir başka uzman değerlendirmesine göre de, Mehmet Aydın kaçırdığı paralarla bitcoin yatırımı yapıyordu. Zaten dosyada birlikte hareket ettiği adamlarının ifadelerinde ve diğer tespitlerde de Aydın’ın coin piyasasıyla yakından ilgili olduğu belirtiliyor. 18 Mart 2018’de yurtdışına çıktığında bir bitcoin 6 bin dolardı. Bir dönem 64 bin dolara kadar yükseldi. Aydın milyonlarca doları yurtdışına kaçırıp bitcoin’e yatırdıysa şimdi elinde kaçırdığı paradan kat kat fazlası var. Mağdurların parasını ödeyebilir.