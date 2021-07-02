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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.

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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen 2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programımıza kurban bağışında bulundu." ifadelerine yer verdi.

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