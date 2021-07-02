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Ticaret Bakanlığı'ndan kredi kartlarına taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı'ndan kredi kartlarına taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette taksit sayısını yeniden düzenledi. Fiyatı 3 bin 500 lira üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, tablet bilgisayarda 6 ay taksit yapılacak. Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.

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Taksit sayılarında yeni düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mal ve hizmet satışlarından hizmet sayısı 12 ayı geçemeyecek. Yayınlanan karar ile cep telefonu, mobilya, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde taksit sayısı da belli oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine göre; 

*Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay

*Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında 4 ay

*Tablet bilgisayar satışlarında 6 ay

*Fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyon satışlarında 9 ay, 5 bin lira ve üzerinde olan televizyon satışlarında 4 ay

*Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında 9 ay

*Mobilya satışlarında 9 ay

*Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 18 ay taksit uygulanacak.

*Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.

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