Kısıtlamanın sona erdiği ilk gece! İstanbul'da herkes kendini sahillere, restoranlara attı

Fatih'te bir kebapçıya yakınlarıyla birlikte gelen Ümit Elmas, "Yasaklar bitti, çok mutluyuz. En azından ülkemiz salgından kurtulmuş gibi görünüyor. Şükürler olsun Rabbimize, ne mutlu ki, sağlığımızla gelip yemek yiyebiliyoruz, dostlarımızı ziyaret edebiliyoruz. Tabi ki önlemimizi yine de alıyoruz. Yemeğimizi yedik, maskemizi takıp evimize gideceğiz" dedi.