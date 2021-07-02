THY'nin 2500 kişiyi işten çıkardığı iddiasına CEO Bilal Ekşi'den cevap: Yalan

THY CEO'su Bilal Ekşi, şirketin 2500 kişiyi işten çıkardığı iddialarını yalanladı.

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Pandemi nedeniyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinin bitmesiyle Türk Hava Yolları'nın 2500 çalışanını işten çıkardığı iddia edilmişti.

THY CEO'su Bilal Ekşi sosyal medyada bu iddiaların yalan olduğunu belirterek şunları söyledi:

*YALAN: "İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle sadece THY de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanının iş akdine son verildi."

*Göz bebeğimiz THY ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında verilen/dağıtımı yapılan yukarıdaki "İşten çıkarma" mesajı YALANDIR, YALANDIR, YALANDIR.