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Tosuncuk 15 ay sonra aramızda mı olacak?

Tosuncuk 15 ay sonra aramızda mı olacak?

Brezilya'da Türk makamlarına teslim olduğu avukatlarınca açıklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın dolandırıcılık suçundan 75 bin yıla kadar hapsi isteniyor. Avukat Mehmet Zengin, Çiftlikbank kurucusunun mağdurlara parayı ödemesi durumunda etkin pişmanlıktan yararlanabileceğini ve cezasında bundan dolayı da indirime gidilebileceğini söyledi.

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Binlerce kişiyi kâr vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle, 4’ü firari 20 kişiyle birlikte yargılanan ‘Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, dava süreci devam ederken Brezilya'da Türk makamlarına teslim oldu. Türkiye’deki dava kapsamında tutuklu sanık bulunmazken, Aydın'ın geçtiğimiz yıl gündeme gelen aftan yararlanıp yararlanmayacağı ve tutuklanması durumunda cezaevinde ne kadar kalacağı merak konusu oldu.

İnfaz indiriminden faydalanabilecek

Sözcü'nün haberine göre Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın'ın infaz indirimden faydalanabileceğini belirten Avukat Mehmet Zengin, “Mehmet Aydın'ın işlediği suçlar, binlerce mağdura karşı  dolandırıcılık suçu. Dolandırıcılık suçu da infaz indiriminin içerisinde. Aynı zamanda örgüt yöneticisi olarak da yargılanması söz konusu olacak” diye konuştu. Zengin, “Binlerce yıl hapis cezasından bahsediliyor. Binlerce yıllık hapis cezasının yatarı binlerce yıl değil aslında. TCK ve İnfaz Kanunu bağlamında yatılabilecek maksimum miktarlar var. İnfaz Kanunu 107/4-e uyarınca maksimum 32 yıl olacak. Ancak bu suç tipleri sık sık yeni infaz veya af indirimlerine de konu oluyor. Elbet kahin değiliz ama uzak olmayan bir gelecekte yeni indirimler de söz konusu olup, bu sürenin iyice düşeceğini öngörmek zor değil.” dedi.

Hukuk davalarının da gündeme gelebileceğine vurgu yapan Zengin Mehmet Aydın’ın mağdurlara parayı ödemesi durumunda etkin pişmanlıktan yararlanabileceğini ve cezasında bundan dolayı da indirime gidilebileceğini söyledi.

Jet Fadıl da 1 buçuk yıl yatıp tahliye olmuştu  

Caprice Gold davasında 2 bin 442 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz, yaklaşık 1 yıl 3 ay cezaevinde yatıp mağdurların mağduriyetini gidermesi için tahliye edilmişti. Ancak, mağdurlar, Akgündüz’ün kimseye ödeme yapmadığını belirtse de Akgündüz’ün yeniden tutuklama talepleri her seferinde reddedildi. Yargılaması devam ediyor.

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