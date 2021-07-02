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Mersin'de feci olay! Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 kadın öldü

Mersin'de feci olay! Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 kadın öldü

 MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Fethiye Topak (52) ve Nebahat Gülmez (48), hayatını kaybetti. 

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Kaza, ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Aydınlar Mahallesi Erdemli-Karaman kara yolunda meydana geldi. Z.S. yönetimindeki 33 VCU 19 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fethiye Topak ile Nebahat Gülmez’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kadın da yola savruldu.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Topak ve Gülmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Z.S. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

Fethiye Topak ile Nebahat Gülmez'in cansız bedenleri, otopsi için ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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