Sabiha Gökçen Havalimanı’nda aşı merkezi kuruldu
İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki aşı merkezi bugün hizmete girdi.Abone ol
Sağlık Bakanlığı personelinin hizmet verdiği aşı merkezinde aşı hakkı bulunan tüm havalimanı personeli ve yolcular, Kovid-19 aşılarını olabilecek.
Personel ve yolcuların yoğun ilgi gösterdiği aşı merkezi, terminal binası gelen yolcu katındaki PTT Şubesi'nin karşısındaki alanda yer alıyor.
Sadece 7 gün boyunca açık kalacak aşı merkezi sabah 10:00-16:30 saatleri arasında hizmet verecek.