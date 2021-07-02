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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda aşı merkezi kuruldu

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda aşı merkezi kuruldu

İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki aşı merkezi bugün hizmete girdi.

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 Sağlık Bakanlığı personelinin hizmet verdiği aşı merkezinde aşı hakkı bulunan tüm havalimanı personeli ve yolcular, Kovid-19 aşılarını olabilecek.

Personel ve yolcuların yoğun ilgi gösterdiği aşı merkezi, terminal binası gelen yolcu katındaki PTT Şubesi'nin karşısındaki alanda yer alıyor.

Sadece 7 gün boyunca açık kalacak aşı merkezi sabah 10:00-16:30 saatleri arasında hizmet verecek.

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