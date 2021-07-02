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Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi! Yolcular büyük panik yaşadı

Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi! Yolcular büyük panik yaşadı

 FATİH'te iki taksici kaza sonrası araçlarının bagajından aldıkları sopalarla kavga etti. Bir türlü sakinleşmeyen taksicileri araya girenler ayırdı. Büyük panik yaşayan yolcular başka taksi ile gönderildi.

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Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde aynı yönde giden iki taksici çarpıştı. Araçlarından inen sürücüler tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce öndeki taksinin sürücüsü diğeriyle araç içinde kavgaya tutuştu. Kavga ettikleri taksiden inen sürücüler araçlarının bagajlarını açarak ellerine geçirdikleri sopalarla birbirine saldırdı.

Araya giren genç her iki tarafın ellerindeki sopaları aldı 

Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken bu sırada gelen bir genç her iki taksicinin elinde bulunan sopaları alarak oradan uzaklaştı. Daha sonra tekrar kavgaya tutuşan sürücüleri yine çevredekiler ayırdı. Kavgada taksicilerden biri boğazından diğeri de elinden hafif yaralandı. Kaza sırasında öndeki takside bulunan ve kavga nedeniyle büyük panik yaşayan kadın ve yanındaki kişi başka bir taksiye bindirilerek oradan uzaklaştırıldı. Bir süre daha tartışan taksiciler daha sonra aralarında kaza tutanağı tutup anlaşarak olayı sonlandırdı. Kavga anları kameraya yansıdı. 

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