İngiltere'de yaşandı: Cinsel birliktelik sırasında penisi dik şekilde kırıldı tıp tarihine geçti

Her yıl yüzbinlerce kişi, cinsel birliktelik sırasında penisin kırılması nedeniyle tedavi görmek zorunda kalıyor. Son olarak İngiltere'de yaşanan benzer durum tıp tarihine geçti. Söz konusu hasta, dikey bir şekilde kırılan penis tedavisi uygulanan ilk insan olarak kaydedildi.

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İngiltere'de yaşayan bir adam, cinsel birliktelik sırasında penisini kırdı ve yapılan müdahaleyle tıp tarihine geçti. Medical Jorunal'de anlatılan vakada, ismini vermek istemeyen adamın durumu 'anormal bir bükülme kuvvetine maruz kalan erekte penis' olarak nitelendirildi.

Bilinen ilk kişi

Penis kırılmaları genelde yatay kırıklar olarak gerçekleşirken, 40 yaşındaki İngiliz 'seks sırasında penisinin dikey olarak kırıldığı bilinen ilk kişi' unvanına sahip oldu.

Yaralanmanın ana belirtisi ani bir 'patlama hissi' ve 'şişme' olsa da, 40 yaşındaki adamın kırık kemiğinde sadece orta derecede gerginlik ve şişlik görüldü.

Ancak cerrah, adamın penisinde '3 santimlik dikey bir yırtık olduğunu' doğruladı. Böyle durumlarda ise, 'erektil disfonksiyon, aşırı penil eğrilik veya üretral stenoz' gibi uzun vadeli komplikasyonları riskini azaltmak için 24 saat içinde cerrahi müdahale gerekiyor.

Penis kırıklarının yüzde 88.5'i...

Araştırmaya göre ayrıca, 20 yıllık bir retrospektif çalışma sonucunda cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan penis kırıklarının yüzde 88.5'i 'Doggy style' ve erkeklerin üstte olduğu 'misyoner' pozisyonlarda yaşanıyor.