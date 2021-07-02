Google Translate'in az bilinen 9 harika özelliği

Günlük hayatta çok sayıda insan, anlamını merak ettiği yabancı kelimeleri çeviri uygulamaları kullanarak öğreniyor. Hiç şüphesiz bunlardan en sık ziyaret edileni Google Translate... İlk olarak 2006 yılında hayata geçen çeviri uygulamasında az kişinin bildiği 9 harika bilgiyi sizin için derledik. İşte onlar...