Google Translate'in az bilinen 9 harika özelliği
Google'ın kullanıcılarına sunduğu Translate (Çeviri) uygulamasının az bilinen 9 harika özelliğini sizin için derledik.
Günlük hayatta çok sayıda insan, anlamını merak ettiği yabancı kelimeleri çeviri uygulamaları kullanarak öğreniyor. Hiç şüphesiz bunlardan en sık ziyaret edileni Google Translate... İlk olarak 2006 yılında hayata geçen çeviri uygulamasında az kişinin bildiği 9 harika bilgiyi sizin için derledik. İşte onlar...
1- Doküman yükleyebilir ve tamamını istediğiniz dile çevirtebilirsiniz. (İngilizce PDF makale yükle, tamamını Türkçeye çevirsin)
2- Bilmediğiniz kelimeleri favorilere ekleyerek istediğiniz zaman excel formatında dışarı aktarabilirsiniz.
3- İnternet olmaksızın da kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken daha öncesinden dosyaları indirmek.