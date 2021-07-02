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Google Translate'in az bilinen 9 harika özelliği

Google Translate'in az bilinen 9 harika özelliği

Google'ın kullanıcılarına sunduğu Translate (Çeviri) uygulamasının az bilinen 9 harika özelliğini sizin için derledik.

Google Translate'in az bilinen 9 harika özelliği

Günlük hayatta çok sayıda insan, anlamını merak ettiği yabancı kelimeleri çeviri uygulamaları kullanarak öğreniyor. Hiç şüphesiz bunlardan en sık ziyaret edileni Google Translate... İlk olarak 2006 yılında hayata geçen çeviri uygulamasında az kişinin bildiği 9 harika bilgiyi sizin için derledik. İşte onlar...

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Google Translate'in az bilinen 9 harika özelliği

1- Doküman yükleyebilir ve tamamını istediğiniz dile çevirtebilirsiniz. (İngilizce PDF makale yükle, tamamını Türkçeye çevirsin)

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Google Translate'in az bilinen 9 harika özelliği

2- Bilmediğiniz kelimeleri favorilere ekleyerek istediğiniz zaman excel formatında dışarı aktarabilirsiniz.

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Google Translate'in az bilinen 9 harika özelliği

3- İnternet olmaksızın da kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken daha öncesinden dosyaları indirmek.

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