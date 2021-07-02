BIST 1.375
DOLAR 8,71
EURO 10,30
ALTIN 498,83
HABER /  MAGAZİN
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Başörtülü kadınlara hakaret davası! Ünlü oyuncu Deniz Çakır beraat etti

Başörtülü kadınlara hakaret davası! Ünlü oyuncu Deniz Çakır beraat etti

BEŞİKTAŞ'taki kafede başörtülü kadınlara söylediği iddia edilen sözlerle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla hakkında dava açılan oyuncu Deniz Çakır beraat etti.

Abone ol

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki avukatları suçun unsurların oluştuğunu belirterek müvekkillerinin giyim, kuşamı nedeniyle davaya konu olan sözlere maruz kaldıklarını iddia ettiler.

Müşteki avukatları mahkemeden Deniz Çakır'ın cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık Deniz Çakır'ın avukatı savunmasında , "Tanıklar açık ve net olarak karşı tarafa iddia edildiği gibi sözcükler ve suçlamalarda bulunmadığını ifade etmiştir. Olay mahallindeki kişiler olayın fotoğraf çekimi üzerine başladığını söylemektedirler fakat telefonlar incelendiğinde herhangi bir delil bulunamamıştır. Yeterli delil yoktur. Olayın ardından 5 gün geçtikten sonra  aynı sözlere maruz kaldığı iddia edilen Merve ve Sümeyye isimli tanıklar şikayetçi olmamışlardır, demek ki  bu sözlerden rahatsız olmamışlardır. Şikayetçi olanların da şikayeti siyasi amaçlıdır. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ederim" dedi.

Mahkeme suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Deniz Çakır'ın beraatine karar verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'de yaşandı: Cinsel birliktelik sırasında penisi dik şekilde kırıldı tıp tarihine geçti
İngiltere'de yaşandı: Cinsel birliktelik sırasında penisi dik şekilde kırıldı tıp tarihine geçti
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta.
Karabük'te sol elini sürekli saklıyordu! Teklifle hayatı değişti: Bir saniye sonra...
Karabük'te sol elini sürekli saklıyordu! Teklifle hayatı değişti: Bir saniye sonra...
Bakan Mehmet Muş açıkladı! Haziran ayı ihracat rakamları belli oldu
Bakan Mehmet Muş açıkladı! Haziran ayı ihracat rakamları belli oldu
Giyim devine şok! Mağazaları tek tek kapandı satışları çakıldı
Giyim devine şok! Mağazaları tek tek kapandı satışları çakıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na cevap! 'Ben dünyanın en kötü adamıyım'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na cevap! 'Ben dünyanın en kötü adamıyım'
İzmir'de ekmeğe yüzde 20 zam geldi! İşte yeni ekmek fiyatları...
İzmir'de ekmeğe yüzde 20 zam geldi! İşte yeni ekmek fiyatları...
Anayasa Mahkemesi'nden CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ile ilgili iptal talebine net
Anayasa Mahkemesi'nden CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ile ilgili iptal talebine net
Bingöl'de araç uçuruma yuvarlandı! Feci kazada kahreden haber geldi
Bingöl'de araç uçuruma yuvarlandı! Feci kazada kahreden haber geldi
Gece 24:00'ten sonra müzik yasağı kalkıyor mu? Turizm Bakanı Mehmet Ersoy açıkladı
Gece 24:00'ten sonra müzik yasağı kalkıyor mu? Turizm Bakanı Mehmet Ersoy açıkladı