BIST 1.370
DOLAR 8,71
EURO 10,30
ALTIN 499,69
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Gaziantep'te 25 günlük bebek sabah uyanmadı! Anne büyük şok yaşadı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Gaziantep'te 25 günlük bebek sabah uyanmadı! Anne büyük şok yaşadı

GAZİANTEP'te, annesinin emzirdikten sonra beşiğine yatırdığı 25 günlük Suriye uyruklu Hasan El Ammuri, ölü bulundu.

Abone ol

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri Gaziantep'te Beybahçe Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Ammuri ailesinin 25 gün önce dünyaya gelen bebekleri Hasan, gece annesi Fatma El Ammuri tarafından emzirildi. Emzirdiği bebeğini beşiğe koyarak uyutan Fatma El Ammuri, sabah saatlerinde çocuğunun uyanmadığını fark etti.

Kontrol ettiği çocuğunun nefes almadığını gören anne, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekiplerin kontrol ettiği bebeğin, hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlunu kaybettiğini öğrenen acılı anne gözyaşlarına boğulurken, bebeğin cansız bedeni ise otopsi için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
187 basamakla iniliyor Antalya'da görenler büyülendi! Turistler akın etti
Foto Galeri 187 basamakla iniliyor Antalya'da görenler büyülendi! Turistler akın etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili eski vekil İrfan Rıza Yazıcıoğlu çocuklarının korkunç iddiaları için konuştu
AK Partili eski vekil İrfan Rıza Yazıcıoğlu çocuklarının korkunç iddiaları için konuştu
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta.
Sakarya'da kan donduran vahşet! Kadın ve erkek cesetleri 13 parçaya ayırıldı: Başları...
Sakarya'da kan donduran vahşet! Kadın ve erkek cesetleri 13 parçaya ayırıldı: Başları...
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK'lı yakalandı
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK'lı yakalandı
Deutsche Bank elektrik-doğalgaz zammı sonrası enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
Deutsche Bank elektrik-doğalgaz zammı sonrası enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
Muhabirlerin kurtardığı kadının hayatından dram çıktı! 17 yaşında gerçeği öğrenince şok olmuş
Muhabirlerin kurtardığı kadının hayatından dram çıktı! 17 yaşında gerçeği öğrenince şok olmuş
Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi! Yolcular büyük panik yaşadı
Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi! Yolcular büyük panik yaşadı
Sınır kalktı ama fiyatlar artıyor! 'Yüksek fiyat' kavgası çıktı bayramda biletlere zam var mı?
Sınır kalktı ama fiyatlar artıyor! 'Yüksek fiyat' kavgası çıktı bayramda biletlere zam var mı?
TBMM kadına yönelik şiddeti araştıracak Komisyon toplandı
TBMM kadına yönelik şiddeti araştıracak Komisyon toplandı
Başörtülü kadınlara hakaret davası! Ünlü oyuncu Deniz Çakır beraat etti
Başörtülü kadınlara hakaret davası! Ünlü oyuncu Deniz Çakır beraat etti