BIST 1.375
DOLAR 8,71
EURO 10,30
ALTIN 498,83

187 basamakla iniliyor Antalya'da görenler büyülendi! Turistler akın etti

İhlas Haber Ajansı
187 basamakla iniliyor Antalya'da görenler büyülendi! Turistler akın etti

ANTLAYA'da kumu ve turkuaz rengiyle dünyaca ünlü Kaputaj Plajı, normalleşmeyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

187 basamakla iniliyor Antalya'da görenler büyülendi! Turistler akın etti

Antalya'nın Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü Kaputaş Plajı, normalleşmenin ilk günlerinde ziyaretçi akınına uğradı. 

120
187 basamakla iniliyor Antalya'da görenler büyülendi! Turistler akın etti

 Dağ ile denizin arasına sıkışan Kaputaş Plajı, yeşili ve maviyi bir arada sunmasıyla yerli ve yabancı binlerce misafirin ilgi odağı oluyor. 

220
187 basamakla iniliyor Antalya'da görenler büyülendi! Turistler akın etti

Kaş-Kalkan yolu üzerinde araçlarını yol kenarına park eden ziyaretçiler, daha sonra 187 basamak inerek plaja ulaşıyor.

320
187 basamakla iniliyor Antalya'da görenler büyülendi! Turistler akın etti

Korona virüs sürecinde başlayan normalleşmeyle birlikte ünlü plaj, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

420