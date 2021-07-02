BIST 1.370
DOLAR 8,71
EURO 10,30
ALTIN 499,69
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda Kovid-19 aşı uygulanmasına başlandı

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda Kovid-19 aşı uygulanmasına başlandı

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda aşılama noktası kuruldu. Sağlık Bakanlığı ve TCDD iş birliğiyle Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda oluşturulan merkezde, randevu almadan aşı olmak mümkün...

Abone ol

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama noktası kuruldu.

Sağlık Bakanlığı ve TCDD iş birliğiyle Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda oluşturulan merkezde, randevu almadan Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.

İstasyonda yapılan anonsta, Kovid-19 aşı uygulama merkezi açıldığı ve vatandaşların da aşı olabilecekleri belirtildi.

İstasyon içerisinde oluşturulan odada aşı kayıt işleminin ardından vatandaşların aşıları yapıldı.

"'Bunu kaçırmayayım' dedim"

İlk doz aşısını vurulan 87 yaşındaki Mehmet İhsan Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada şimdiye kadar aşı randevusu alamadığını belirterek, "Bu anonsu duyunca 'bunu kaçırmayayım' dedim. Fırsat ayağımıza kadar gelmiş aşımızı olduk." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK'lı yakalandı
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK'lı yakalandı
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta.
Deutsche Bank elektrik-doğalgaz zammı sonrası enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
Deutsche Bank elektrik-doğalgaz zammı sonrası enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
Muhabirlerin kurtardığı kadının hayatından dram çıktı! 17 yaşında gerçeği öğrenince şok olmuş
Muhabirlerin kurtardığı kadının hayatından dram çıktı! 17 yaşında gerçeği öğrenince şok olmuş
Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi! Yolcular büyük panik yaşadı
Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi! Yolcular büyük panik yaşadı
TBMM kadına yönelik şiddeti araştıracak Komisyon toplandı
TBMM kadına yönelik şiddeti araştıracak Komisyon toplandı
Başörtülü kadınlara hakaret davası! Ünlü oyuncu Deniz Çakır beraat etti
Başörtülü kadınlara hakaret davası! Ünlü oyuncu Deniz Çakır beraat etti
İngiltere'de yaşandı: Cinsel birliktelik sırasında penisi dik şekilde kırıldı tıp tarihine geçti
İngiltere'de yaşandı: Cinsel birliktelik sırasında penisi dik şekilde kırıldı tıp tarihine geçti
Karabük'te sol elini sürekli saklıyordu! Teklifle hayatı değişti: Bir saniye sonra...
Karabük'te sol elini sürekli saklıyordu! Teklifle hayatı değişti: Bir saniye sonra...
Sahte içkinin bıraktığı korkunç hasarlar: Körlük, zeka geriliği, organ yetmezliği
Sahte içkinin bıraktığı korkunç hasarlar: Körlük, zeka geriliği, organ yetmezliği