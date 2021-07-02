Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda Kovid-19 aşı uygulanmasına başlandı

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda aşılama noktası kuruldu. Sağlık Bakanlığı ve TCDD iş birliğiyle Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda oluşturulan merkezde, randevu almadan aşı olmak mümkün...

Abone ol

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama noktası kuruldu.

Sağlık Bakanlığı ve TCDD iş birliğiyle Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda oluşturulan merkezde, randevu almadan Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.

İstasyonda yapılan anonsta, Kovid-19 aşı uygulama merkezi açıldığı ve vatandaşların da aşı olabilecekleri belirtildi.

İstasyon içerisinde oluşturulan odada aşı kayıt işleminin ardından vatandaşların aşıları yapıldı.

"'Bunu kaçırmayayım' dedim"

İlk doz aşısını vurulan 87 yaşındaki Mehmet İhsan Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada şimdiye kadar aşı randevusu alamadığını belirterek, "Bu anonsu duyunca 'bunu kaçırmayayım' dedim. Fırsat ayağımıza kadar gelmiş aşımızı olduk." ifadelerini kullandı.