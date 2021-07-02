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Ordu'da hastane yolunda kaza yapıp öldü! Meğer 1 ay önce kurayla...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ordu'da hastane yolunda kaza yapıp öldü! Meğer 1 ay önce kurayla...

ORDU'da 6 Haziran ara seçimlerde kura ile muhtar olan Hasan Midilli kalbinden rahatsızlanması üzerine muayene için Ünye ilçesine gittiği sırada araç kullanırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, İkizce'nin Kocaman mevkisinden Ünye istikametine gitmekte olan Hasan Midilli (46) yönetimindeki 52 LG 551 plakalı minibüs yoldan çıkarak fındık bahçesine girdi. Kazada yaralanan sürücü Hasan Midili ve yanında bulunan eşi Fatma Midilli, hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Midilli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Hasan Midilli, 6 Haziran ara seçimlerinde İkizce'nin Diyek Mahallesi'nde kura ile yapılan seçimlerde muhtarlığı kazanmıştı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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