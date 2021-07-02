BIST 1.371
DOLAR 8,71
EURO 10,30
ALTIN 500,11
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Çocuklar karne almaya koştu arkadaşlarıyla hasret giderdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çocuklar karne almaya koştu arkadaşlarıyla hasret giderdi

Pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan ve online eğitim

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören ve uzaktan eğitimin ardından basılı karne almak için eğitim gördükleri okula giden öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle hasret giderdi.

TRT EBA, EBA ve canlı dersler aracılığıyla 31 Ağustos'ta başlatılan ve Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kimi zaman uzaktan kimi zaman yüz yüze yürütülen 2020-2021 eğitim öğretim dönemi sona erdi.

Basılı karne, başarı belgesi ve mezuniyet diplomasını okul müdürlüklerinden almak isteyen öğrenciler, eğitim gördükleri okullara giderek arkadaşları ve öğretmenleriyle hasret giderdi.

AA muhabirinin görüştüğü, Çankaya Teğmen Kalmaz İlkokulu 2-C sınıfı öğrencisi Deniz Eycan, arkadaşlarıyla uzaktan değil de yüz yüze görüşebildiği, oyunlar oynayabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Karnedeki notalarının iyi oluğunu belirten Eycan, "Bunu görmek de bana sevinç veriyor. Acaba notlarım nasıldı diye heyecanlıydım. Hepsinin iyi olduğunu görünce de çok sevindim." dedi.

Bir başka öğrenci Bade Randa da "Okulda arkadaşlarımla görüştüğüm için çok mutluyum. Beraber oynayabiliyoruz artık. Canlı derste hiç oynayamamıştık." diye konuştu.

Okul öncesi öğretmeni Arzu Işık ise uzaktan eğitim sürecinde hem veliler hem de öğrencilerle sürekli iletişim halinde olduklarını, yüz yüze görüşemeseler dahi verimli bir dönem geçirdiklerini anlattı.

Öğrencilerin zorlu bir süreçten geçmelerine rağmen çeşitli başarılara imza attığına değinen Işık, bundan sonra da yeni uygulamalarla daha güzel sonuçlar elde edeceklerini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te 25 günlük bebek sabah uyanmadı! Anne büyük şok yaşadı
Gaziantep'te 25 günlük bebek sabah uyanmadı! Anne büyük şok yaşadı
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta.
AK Partili eski vekil İrfan Rıza Yazıcıoğlu çocuklarının korkunç iddiaları için konuştu
AK Partili eski vekil İrfan Rıza Yazıcıoğlu çocuklarının korkunç iddiaları için konuştu
Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda Kovid-19 aşı uygulanmasına başlandı
Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda Kovid-19 aşı uygulanmasına başlandı
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK'lı yakalandı
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK'lı yakalandı
Ümit Özdağ: 26 Ağustos'ta partimizi resmen kuracağız, hareketimizin adı 'Ayyıldız Hareketi'
Ümit Özdağ: 26 Ağustos'ta partimizi resmen kuracağız, hareketimizin adı 'Ayyıldız Hareketi'
Muhabirlerin kurtardığı kadının hayatından dram çıktı! 17 yaşında gerçeği öğrenince şok olmuş
Muhabirlerin kurtardığı kadının hayatından dram çıktı! 17 yaşında gerçeği öğrenince şok olmuş
Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi! Yolcular büyük panik yaşadı
Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi! Yolcular büyük panik yaşadı
Sınır kalktı ama fiyatlar artıyor! 'Yüksek fiyat' kavgası çıktı bayramda biletlere zam var mı?
Sınır kalktı ama fiyatlar artıyor! 'Yüksek fiyat' kavgası çıktı bayramda biletlere zam var mı?
TBMM kadına yönelik şiddeti araştıracak Komisyon toplandı
TBMM kadına yönelik şiddeti araştıracak Komisyon toplandı