BIST 1.371
DOLAR 8,71
EURO 10,30
ALTIN 500,11
HABER /  POLİTİKA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

CHP'den eğlence vergisi için sıfırlama teklifi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'den eğlence vergisi için sıfırlama teklifi

CHP'li İlgezdi'den sanatçılara devlet desteğinin sağlanabilmesi için eğlence vergisinin sıfırlanması talebi.

Abone ol

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, konserlerden ve biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden alınan verginin, 31 Aralık 2022'ye kadar sıfırlanması için kanun teklifi verdi.

İlgezdi'nin, TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Belediye Gelirleri Kanunu'na geçici madde ekliyor.

Teklife göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2022 tarihine kadar, konserlerden yüzde 10 ve biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden yüzde 5 oranında alınan eğlence vergisi sıfırlanacak.

Teklifin gerekçesinde, salgın döneminde resmi olmayan verilere göre, Türkiye genelinde 100'den fazla müzisyenin işsizlik ve geçim sıkıntısı nedeniyle intihar ettiği savunuldu.

Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınan eğlence vergisinin, sanatçıların bu dönemde karşılaştıkları mağduriyetlerden biri olduğu ifade edildi. Sattığı her konser bileti için hem KDV hem de eğlence vergisi ödemek zorunda olan, destek almadan konser düzenleyen bir sanatçının, 100 liralık biletten ancak 9 lira gelir sağlayabildiği belirtilen gerekçede, salgın nedeniyle konserlerini dijital mecralara taşıyan sanatçıların da eğlence vergisi ödediği vurgulandı.

Teklifle, "eğlence vergisi" sıfırlanarak, sanatçılara devlet desteği sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ordu'da hastane yolunda kaza yapıp öldü! Meğer 1 ay önce kurayla...
Ordu'da hastane yolunda kaza yapıp öldü! Meğer 1 ay önce kurayla...
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta.
Çocuklar karne almaya koştu arkadaşlarıyla hasret giderdi
Çocuklar karne almaya koştu arkadaşlarıyla hasret giderdi
AK Partili eski vekil İrfan Rıza Yazıcıoğlu çocuklarının korkunç iddiaları için konuştu
AK Partili eski vekil İrfan Rıza Yazıcıoğlu çocuklarının korkunç iddiaları için konuştu
Sakarya'da vahşet! Kadın ve erkek cesetleri 13 parçaya bölündü: Başları...
Sakarya'da vahşet! Kadın ve erkek cesetleri 13 parçaya bölündü: Başları...
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK'lı yakalandı
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK'lı yakalandı
Deutsche Bank elektrik-doğalgaz zammı sonrası enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
Deutsche Bank elektrik-doğalgaz zammı sonrası enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
Ümit Özdağ: 26 Ağustos'ta partimizi resmen kuracağız, hareketimizin adı 'Ayyıldız Hareketi'
Ümit Özdağ: 26 Ağustos'ta partimizi resmen kuracağız, hareketimizin adı 'Ayyıldız Hareketi'
Muhabirlerin kurtardığı kadının hayatından dram çıktı! 17 yaşında gerçeği öğrenince şok olmuş
Muhabirlerin kurtardığı kadının hayatından dram çıktı! 17 yaşında gerçeği öğrenince şok olmuş
Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi! Yolcular büyük panik yaşadı
Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi! Yolcular büyük panik yaşadı