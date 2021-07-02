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Yeni Akit Güldür Güldür Show'u hedef aldı! Final iddiasına yanıt geldi

Yeni Akit Güldür Güldür Show'u hedef aldı! Final iddiasına yanıt geldi

Yeni Akit gazetesinin 9 sezondur ekrana gelen Güldür Güldür Show ile ilgili ortaya attığı iddiaya programın yapımcısından yanıt geldi.

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Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show ile ilgili Yeni Akit haberinde, “Tepki çeken skeçlerin ardından haftada iki gün yayın yapmaya başlayan Güldür Güldür için flaş bir karar alındı. Ali Sunal’ın sunuculuğunu yaptığı Güldür Güldür, ekranlara vedaya hazırlanıyor. Program için Ekim ayına kadar ara verilmesi kararı alındı. Cuma günü sezon finali yapacak olan programın yeni sezonda ekranlara gelip gelmeyeceği tam olarak bilinmezken söz konusu kararın Eylül ayı başında alınması bekleniyor. Yani program yeni sezonda ekrana gelmeyebilir” ifadeleri yer verdi.

Yeni Akit’e yanıt Güldür Güldür yapımcısı Elif Yakarçelik’ten geldi. Yakarçelik sosyal medyada “Cuma sezon finali yapıyoruz evet, biraz dinleniyoruz sonra sonbaharda çekimlere başlıyoruz… yani yeni sezonda görüşmek üzere :)” mesajını paylaştı. Yakarçelik’in mesajını Güldür Güldür oyuncuları da Twitter hesaplarından yayınladı.

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