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Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasında garip sesler! Bakın ne yaparken yakalandılar

Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasında garip sesler! Bakın ne yaparken yakalandılar

KAHRAMANMARAŞ'ta, internet arama motoru Google’da ‘dünyanın en saçma binası’ yazıldığında ilk sırada çıkan ve Kurban Bayramı sonrası yıkımına başlanacak olan İl Özel İdare İş Merkezi'nden iş yerlerinin kapı, kalorifer petekleri, pencere ve demir aksamlarını çalıp araca yüklemek isteyen 3 kişi mahalle bekçileri tarafından yakalandı

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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı Özel İdare İş Merkezi'nden sesler gelmesi ve bina dışında kamyonete yüklenen eşyaların fark edilmesi mahalle bekçilerini harekete geçirdi. Mahalle bekçileri, iş yerlerinin kapı, kalorifer petekleri, pencere ve demir aksamlarını çalan 2’si 18 yaşından küçük 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren Abdullah S.’nin 6 kapı, 10 kalorifer peteği, 6 pencere, demir aksamlar ve vanaları çalıp kamyonete yüklerken 18 yaşından küçük çocukları hamal olarak kullandığı belirlendi.
Zanlıların olay yerine tartı aleti getirip çaldıkları eşyaları tarttıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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