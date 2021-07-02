Cumhurbaşkanı Erdoğan Tank Palet Fabrikası'nda

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sonrası konuşma yaptı. Erdoğan'ın hedefinde Tank Palet Fabrikası'nın Katarlılar'a satıldığını iddia eden CHP vardı.