Cumhurbaşkanı Erdoğan Tank Palet Fabrikası'nda
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Sakarya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programlar kapsamında Sakarya’ya geldi. İlk ziyaretini Arifiye ilçesinde bulunan Tank-Palet Fabrikası’na yapan Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra işçilerle bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sonrası konuşma yaptı. Erdoğan'ın hedefinde Tank Palet Fabrikası'nın Katarlılar'a satıldığını iddia eden CHP vardı.
Fabrikanın mülkiyetinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olduğunun altını çizen Erdoğan Kılıçdaroğlu için "Bay Kemal işi gücü akşam yalan sabah yalan" dedi.
*Hani diyorlar ya 'Katar, Katar, Katar'. Evet Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 49'uyla. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir. İşletmeyi yürüten firma Türk firmasıdır.Fabrikanın fiili yönetiminde Tosyalı Holding dışında ortak yoktur. Türk şirk etin yönetim yapısı da yakın zamanda değişmiştir. Buradaki çalışmalar Tosyalı Holding tarafından sürdürülecektir.