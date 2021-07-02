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Arzu ailesini kahretti! Meksika'ya evlenmeye diye gitti cenazesi geldi

Arzu ailesini kahretti! Meksika'ya evlenmeye diye gitti cenazesi geldi

MEKSİKA'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 31 yaşındaki Arzu Nena Butt’un cenazesi Kuşadası Belediyesi’nin girişimleri ile Türkiye’ye getirildi. Kuşadası’nda toprağa verilen genç kadının annesi Fatma Yetik, “Kızımın cenazesini gurbet ellerde bırakmayan Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Evlenmek için gittiği Meksika’da geçirdiği trafik kazasında Fransız nişanlısı Swann Nagat (31) ile birlikte yaşamını yitiren 31 yaşındaki Kuşadalı Arzu Nena Butt’un bürokratik ve ekonomik nedenlerle bir türlü Türkiye’ye getirilemeyen cenazesi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in devreye girmesi ile birlikte Kuşadası’na getirilerek toprağa verildi.

Arzu Nena Butt’un vefatı ile sonuçlanan olaylar, genç kadının Fransız nişanlısı Swann Nagat ile evlenmek için Meksiya’ya gitmesi ile başladı. Evlilik hayali ile çıktıkları yolculuk, kiraladıkları araçla 21 Haziran’da Meksika’nın Villahermosa ve Ciudad del Carmen şehirleri arasındaki karayolunda geçirdikleri trafik kazası ile son buldu.

Cenazeyi getirtmek kolay olmadı
Anne Fatma Yetik, acı haberi almasının ardından kızının cenazesini Türkiye’ye getirtmek için Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçti. Ancak anne Fatma Yetik’e, Meksika yasalarına göre, iki gün devlet morgunda bekletildikten sonra özel bir şirkete teslim edilen cenazenin Türkiye’ye transferi için bir ödeme yapması gerektiği söylendi.

Belediye başkanı devreye girdi
Kızının cenazesini Türkiye’ye getirmek için pek çok girişimde bulunan anne Fatma Yetik, sonuç alamayınca Kuşadası Belediyesi’ne başvurdu. “Kızımızı orada bırakmayacağız” diyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatı ile harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, sorunu kısa süre içerisinde çözüme kavuşturdu.

İzmir'de toprağa verildi
Meksika Konsolosluğu aracılığıyla, anne Fatma Yetik adına cenaze firmasına ödeme yapılmasının ardından Arzu Nena Butt’un cenazesi İstanbul aktarmalı olarak İzmir’e getirildi. Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Mezarlık Amirliği yetkilileri tarafından Kuşadası’na transferi sağlanan genç kadın, gözyaşları arasında Kuşadası’nda toprağa verildi.

Hanım Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlığa defnedilen Arzu Nena Butt’un vefatı ailesini ve yakınlarını büyük üzüntüye boğdu.

"Yoksa biz cenazemizi alamayacaktık"
Anne Fatma Yetik, “Kızımın cenazesini gurbet ellerde bırakmayan Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Ömer Günel ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanları, bizimle çok yakından ilgilendiler. Hâlâ yanımızdalar. Yoksa biz cenazemizi alamayacaktık” dedi.

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