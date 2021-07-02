Faizsiz konut satan 21 şirket BDDK tarafından kapatıldı! Faizsiz ev satabilecek 6 şirket kaldı

Tartışmalar sürerken BDDK'dan son dakika kararı geldi. BDDK'ın son dakika kararına göre, 21 faizsiz konut şirketinin tasfiyesine karar verdi. BDD'de ardından da kalan 14 şirketten 8'inin iradi tasfiyeye yönlendirdiği duyuruldu. Böylece toplamda 29 şirketin tasfiyesi yönünde karar alınırken sistemde 6 şirket kalmış oldu.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) son dönemde pıtrak gibi artan ve dolandırıcılık/batık uyarıları yapılan faizsiz konut satan şirketlere neşteri vurdu. BDDK, tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. Daha sonra yapılan açıklamada da kalan 14 şirketten 8'inin iradi tasfiyeye yönlendirdiği duyuruldu. Böylece toplamda 29 şirketin tasfiyesi yönünde karar alınırken sistemde 6 şirket kalmış oldu.

Yapılan denetimler sonucu intibak taleplerinin reddi ve tasfiyelerine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin listesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. İntibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak.

İşte tasfiye edilen şirketlerin tam listesi

1- İktisatevim Gayrimenkul AŞ

2- Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama San. Tic. AŞ

3- Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ

4- Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Paz. San. ve Tic. AŞ

5- Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ

6- Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon AŞ

7- Yaşamevim Gayrimenkul AŞ

8- HH Aydın Yatırım Holding AŞ

9- İhtiyaçevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ

10- Varlıkevim Gayrimenkul AŞ

11- İstek Evim Gayrimenkul Oto. Paz. ve Tic. AŞ

12- İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ

13- Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret AŞ

14- Gerçekevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ

15- Değer Tasarruf Gayrimenkul AŞ

16- Önceevim Gayrimenkul Oto. Paz. San. Tic. AŞ

17- Morevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ener. Org. Ve Paz. Tic. AŞ

18- Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Tic. AŞ

19- Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ve Org. AŞ

20- Birlikbirikim Gayrimenkul Org. İlet. Oto. Paz. San. Ve Tic. AŞ

21- Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Paz. AŞ

İradi tasfiyeye yönlendirilen 8 şirketin listesi

1- Güvence Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Pazarlama Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

2- Benimevim Gayrimenkul ve Menkul Değerler Alım Satım Organizasyonlar AŞ (İradi tasfiye)

3- Yenievim Tasarrufu Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ticaret. AŞ (İradi tasfiye)

4- Narevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama ve Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

5- Kumbaraevim Organisyon ve Gayrimenkul Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

6- Umutevim Yatırım Organizasyon AŞ (İradi tasfiye)

7- Ezogelin Tasarruf Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

8- Pamuk Evim Organizasyon Gayrimenkul Oto. İnş. Müh. Mimarlık Turz. Katılım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

BDDK'dan yapılan açıklamada, süresi içinde intibak talebinde bulunan diğer 14 şirketin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilerek, intibak sürecindeki bu şirketlerin tasarruf finansman faaliyetlerine devam edebileceği vurgulandı.

BDDK, daha önce yaptığı açıklamalar ile halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 7 Nisan 2021'e kadar BDDK'ya başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğunu, başvuruda bulunmayanlar hakkında "izinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem tesis edileceğini bildirmişti.

Kurum ayrıca, 7 Nisan'dan önce BDDK'ya intibak talebiyle başvuruda bulunup intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceğini, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceğini duyurmuştu.

Faizsiz konutta sadece 6 şirket kaldı

BDDK, intibak başvurusunda bulunan tasarruf finansman şirketlerinden 6'sının intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8'inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Söz konusu 21 şirketin listesinin Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kurumumuza intibak başvurusunda bulunan diğer şirketlerden 6'sının intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8'inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu kararlar titizlikle yapılan intibak incelemesi kapsamında kurumumuzca ulaşılan tespitler ışığında alınmış olup devam eden süreçte tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tüm işlemler ilgisine göre tasfiye komisyonu ve kurumumuzca ivedilikle alınacaktır" denildi.

Açıklamada, intibak incelemesi süren şirketler bakımından BDDK değerlendirmelerinin devam ettiği, bu şirketlerin faaliyetleri noktasında bir kısıtlama bulunmadığı vurgulandı.

İşte sistemde kalan faizsiz ev satan 6 şirket

1- Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. ve Tic. AŞ (İntibak)

2- Fuzul Gayrimenkul Yatırım AŞ (İntibak)

3- Sinpaş Yapı Endüstrisi AŞ (İntibak)

4- İmece Yatırım ve Organizasyon AŞ (İntibak)

5- Katılımevim Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Tic. AŞ

Birleşme Yoluyla (Birleşme Yoluyla İntibak)

* Meskenfinans Gayrimenkul Yatırım Organizasyon San. ve Tic. AŞ

6- Birevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ (Birleşme Yoluyla İntibak)

* Çözüm Tasarruf Organizasyon Pazarlama ve Ticaret AŞ (Birleşme Yoluyla İntibak)