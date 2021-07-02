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Elmalı davasında istismar mağduru çocukların öz babası ilk kez konuştu!

Elmalı davasında istismar mağduru çocukların öz babası ilk kez konuştu!

Türkiye'nin gündemine oturan Elmalı davasında mağdur çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı. Bir televizyon programının canlı yayınına bağlanan baba, "Her gidişimde çocuklarımın gözlerinde şiddeti, korkuyu ve istismarı görüyorum" dedi.

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Antalya Elmalı'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne Merve Akman ve üvey baba  Rahmi Akman'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. İnfial yaratan olayla ilgili  son olarak çocukların öz babası açıklamalarda bulundu.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanan baba, Çocuklarının yaşadığı korkunç olayı başta anlayamadığı, çocuklarına baskı altında rol yaptırıldığını iddia etti.

“Kimseye zarar vermemem için başta benden gizlendi” diyen baba, olayı dava sürecinde öğrendiğini söyledi. Çocuklarını sık sık görmeye gittiğini söyleyen baba “Her gidişimde çocuklarımın gözlerinde şiddeti, korkuyu ve istismarı görüyorum” dedi. Çocukların yalan söylediği yönündeki iddialara ise “çocuklarım yalan söylemiyorlar, onlara güveniyorum” ifadesini kullandı.

Anneye söylediğimde kahkaha attı!

Babanın açıklamalarının ardından konuşan babaanne ise çocuklarım dediği torunları için “Zeytin tanesine hasret kalmışlar, onu tabağın altına sakladılar” dedi.Ardından da çocukları aldığında kendisine tuhaf davrandıklarını söyleyerek “Bizi döver misin?” diyerek ilginç sorular sorduklarını anlattı.

Durumu anneye anlattığında annenin kahkaha atarak “anne onlar çok yalancı” dediğinden bahsetti. Üvey babanın ise çocuklar için “onlar şeytan” ifadesini kullandığını söyledi. Çocuklara hırsızlık yaptırıldığını iddia eden babaanne gözyaşlarını tutamadı. Sonra da çocukların kabloyla dövüldüğünü, sırtlarında değnek kırıldığını ileri sürdü.

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