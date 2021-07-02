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Antalya'da özel düzenekli pazar sapığı: Gördüğüm ürünlerin fotoğrafını çekiyordum

Antalya'da özel düzenekli pazar sapığı: Gördüğüm ürünlerin fotoğrafını çekiyordum

ANTALYA'da sürekli pazarda aynı poşetle dolaşması üzerine dikkat çeken şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine durdurulunca pisliği ortaya çıktı. Telefonunu poşetin içerisine özel düzenekle yerleştiren şüphelinin, etek altı görüntü kaydettiği anlaşıldı. Suçlamaları reddeden sapığın savunması ortaya çıktı.

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Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, önceki gün özel olarak hazırladığı düzenekle semt pazarına gelen Ş.D, dolaşırken elindeki poşeti düşürdü. Poşetteki düzenekte telefon olduğunu gören vatandaşlar, durumu pazarda görev yapan zabıta ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine S.D.’nin yanına gelen polis ekipleri, şüpheliyi emniyete götürdü. Yapılan inceleme sonucu şahsın, pazarda alışveriş yapan kadınların yanına yaklaşıp etek altı görüntü çektiği anlaşıldı. Telefonundan da onlarca rezaleti çıktı.

Gördüğü ürünlerin fotoğrafını çekiyormuş!
Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla ifadesi alınan Ş.D., suçlamaları kabul etmedi. İfadesinde, mobilya ustası olduğunu ve ürünleri çekmek için düzenek hazırladığını iddia eden Ş.D, "Ben mobilya ustasıyım. Gördüğüm ürünlerin fotoğrafını çekmek için öyle bir yola başvurdum" dedi.

Ş.D, savcılık talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı...

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