Kars'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı hurdaya döndü! Yaralılar var

KARS'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Sarıkamış ilçesi Alisofu köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği tespit edilemeyen 04 AAJ 622 ve 34 DDJ864 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobildeki 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.



Araçta sıkışan 9 yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Sarıkamış İlçe ve Kars Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.