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Kars'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı hurdaya döndü! Yaralılar var

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kars'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı hurdaya döndü! Yaralılar var

KARS'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Sarıkamış ilçesi Alisofu köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği tespit edilemeyen 04 AAJ 622 ve 34 DDJ864 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobildeki 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan 9 yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Sarıkamış İlçe ve Kars Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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