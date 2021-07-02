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Kızı teşvik etti emekli öğretmenin çocukluk hayali gerçek oldu! Tunceli'de gelir elde ediyor

Kızı teşvik etti emekli öğretmenin çocukluk hayali gerçek oldu! Tunceli'de gelir elde ediyor

TUNCELİ'de yaşayan emekli öğretmen Aysel Demir, kızının da desteğiyle köyüne dönerek çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Kızı teşvik etti emekli öğretmenin çocukluk hayali gerçek oldu! Tunceli'de gelir elde ediyor

Tunceli’de yaşayan 3 çocuk annesi Aysel Demir (61) ilkokul öğretmenliğinden emekli olduktan sonra memleketi Çemişgezek ilçesine bağlı Tekeli köyüne yerleşti.

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Kızı teşvik etti emekli öğretmenin çocukluk hayali gerçek oldu! Tunceli'de gelir elde ediyor

Çocukluk hayali olan çiçek bahçesi oluşturmak için harekete geçen Demir, 16 dönümlük araziye lavanta ekti.

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Kızı teşvik etti emekli öğretmenin çocukluk hayali gerçek oldu! Tunceli'de gelir elde ediyor

Yaklaşık 2 sene sonra ilk hasadı yapan Demir, ektiği lavantaları ilerleyen süreçte işleyerek hem ekonomik kazanç elde etmek hem de ilçeye katma değer kazandırmak istiyor.

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Kızı teşvik etti emekli öğretmenin çocukluk hayali gerçek oldu! Tunceli'de gelir elde ediyor

Çemişgezek’in Tekeli Köyünde ikamet ettiklerini aktaran lavanta yetiştiricisi Aysel Demir, genelde yazları gelip kış aylarında Tunceli’ye döndüklerini söyledi. 

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