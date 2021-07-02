Kızı teşvik etti emekli öğretmenin çocukluk hayali gerçek oldu! Tunceli'de gelir elde ediyor
TUNCELİ'de yaşayan emekli öğretmen Aysel Demir, kızının da desteğiyle köyüne dönerek çocukluk hayalini gerçekleştirdi.
Tunceli’de yaşayan 3 çocuk annesi Aysel Demir (61) ilkokul öğretmenliğinden emekli olduktan sonra memleketi Çemişgezek ilçesine bağlı Tekeli köyüne yerleşti.
Çocukluk hayali olan çiçek bahçesi oluşturmak için harekete geçen Demir, 16 dönümlük araziye lavanta ekti.
Yaklaşık 2 sene sonra ilk hasadı yapan Demir, ektiği lavantaları ilerleyen süreçte işleyerek hem ekonomik kazanç elde etmek hem de ilçeye katma değer kazandırmak istiyor.
Çemişgezek’in Tekeli Köyünde ikamet ettiklerini aktaran lavanta yetiştiricisi Aysel Demir, genelde yazları gelip kış aylarında Tunceli’ye döndüklerini söyledi.