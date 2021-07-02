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FETÖ lideri Fethullah Gülen'e gazete ilanıyla 'zararı öde' tebligatı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
FETÖ lideri Fethullah Gülen'e gazete ilanıyla 'zararı öde' tebligatı

Fetullah Gülen’e 15 Temmuz'daki Ankara’daki bombalamada meydana gelen hasar nedeniyle gazetede tebligat yapıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’e Ankara’daki bombalamada meydana gelen hasar nedeniyle 5 milyon 924 bin TL’lik zararın tanzimi için gazete ilanıyla tebligat yapıldı.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’daki bombalamada meydana gelen hasar nedeniyle 6 milyon TL’ye yakın zararın tanzimi için gazete ilanıyla tebligat yapıldı. Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada, Ankara’da zarar gören yol, üst geçit, iş makinası ve aydınlatma panolarında meydana gelen ağır hasarlar nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başvuruları üzerine bilirkişi tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Bilirkişi tarafından hazırlanan raporların ABD’ye gönderildiği fakat davalı tarafından alınmadığı, Türk Konsolosluğu tarafından gönderilen evrakların ise konsolosluğa geri gönderildiği belirtilerek, “Davalının adres kayıt sisteminde yerleşim yerinin Amerika Birleşik Devletleri olarak kayıtlı olmasına rağmen açık adresinin belli olmadığı, kayıtlı adresinin tebligata elverişli olmaması nedeniyle bilirkişi raporunun ilan yoluyla tebliğ edilmesine karar verilmiştir” denildi.

Elebaşı Gülen’in 1 ay içinde tebligata elverişli adres, e-posta bildirmemesi veya avukatla temsil edilmemesi durumunda yargılamaya devam edileceği ifade edildi.

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