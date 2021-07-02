Hafta sonu hava çok fena İstanbul için saat verildi! Ankara, İzmir ve tatil yörelerinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji, Türkiye'de hafta sonu beklenen hava durumunu paylaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumartesi-Pazar hava nasıl olacak? sorusu paylaşılan raporda yanıt buldu. İstanbul için saat ve sarı alarm verildi. İşte hafta sonu hava durumu...
Türkiye'de tam anlamıyla aylar sonra ilk kez yaşanacak kısıtlamasız hafta sonunda hava durumu nasıl olacak sorusu merak edildi. Özellikle İstanbul'da pazar günü ailecek piknik keyfi planlayanlara en net bilgiyi meteoroloji verdi. İstanbul'da Cumartesi günü yaptığınız planları iptal edin. Meteoroloji 'sarı' alarmı saatiyle duyurdu. Marmara bölgesi için bir çok ilde de hava çok fena olacak. İşte cumartesi-pazar hava durumu...
Batı'da bugünden başlıyor: Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda sağanak yağış bugünden (cuma) başlıyor. Meteoroloji genel müdürlüğü ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
İstanbul'a cumartesi uyarısı!
İstanbul Valiliği ise meteoroloji raporuyla mega kenti uyardı. 3 Temmuz Cumartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Yapılan açıklamada 'İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirilmelerine göre; yarın (3 Temmuz-Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' denildi.
İstanbul için saat verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından, cumartesi günü başta İstanbul olmak üzere Marmara'nın doğusu için sağanak uyarısında bulunuldu. Müdürlüğün internet sitesinde, kuvvetli yağışın cumartesi günü 02.00- 20.00 saatlerinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.