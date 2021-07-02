Hafta sonu hava çok fena İstanbul için saat verildi! Ankara, İzmir ve tatil yörelerinde hava nasıl olacak?

Türkiye'de tam anlamıyla aylar sonra ilk kez yaşanacak kısıtlamasız hafta sonunda hava durumu nasıl olacak sorusu merak edildi. Özellikle İstanbul'da pazar günü ailecek piknik keyfi planlayanlara en net bilgiyi meteoroloji verdi. İstanbul'da Cumartesi günü yaptığınız planları iptal edin. Meteoroloji 'sarı' alarmı saatiyle duyurdu. Marmara bölgesi için bir çok ilde de hava çok fena olacak. İşte cumartesi-pazar hava durumu...