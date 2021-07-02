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Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı

Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı

Emre Belözoğlu, kendisi hakkında FETÖ iddialarında bulunan Ümit Özat’a 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

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Eski futbolcu ve teknik adam Ümit Özat, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu hakkında FETÖ iddialarında bulunmuştu. Ümit Özat’ın bu iddialarının ardından Belözoğlu’nun avukatı açıklama yaparak hukuki haklarını kullanacaklarını söylemişti.

Emre Belözoğlu’nun avukatı Mahir Işıkay bugün Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçe ile Ümit Özat’a 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Avukat Mahir Işıkay mahkemeye sunduğu dilekçede, Emre Belözoğlu’nun kariyerinin başarılarla dolu olduğunu ancak Ümit Özat’ın hiçbir zaman istediği başarıyı elde edemediğini, görev aldığı her kulüpten sorunlu olarak ayrıldığını belirtti.

Ümit Özat’ın istediği başarıyı elde edemediğinden diğer futbolcu ve teknik direktörler hakkında ortaya asılsız iddia ve dedikodu attığı iddia edilen dilekçede, “Suni gündemler yaratarak gündemde olma ve adından söz ettirmek gayesinde olmuştur. Emre Belözoğlu’na yönelik FETÖ’cü olduğuna dair yalan hakaret ve iftira içerikli beyanlarda bulunmuştur” ifadeleri kullanıldı.

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