Çiftlikbank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın etrafındakilere ne oldu?

Çiftlibank vurgunundan yıllar sonra teslim olan Mehmet Aydın'ı bekleyen hapis cezasının oldukça büyük olması bekleniyor. Aydın'ın firarda olduğu dönemde açılan davada 48 sanık yargılandı. Eşi, yazılımcısı ve yardımcıları demir parmaklıkların arkasına girdi...

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Türkiye’nin son yıllarda gördüğü en büyük dolandırıcılardan olan Çiftlikbank’ın kurucusu Mehmet Aydın henüz anlaşılamayan bir nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nin Sao Paolo Başkonsolosluğu’na teslim oldu.

2 milyar TL ile ardında yüzlerce mağdur bırakan Aydın, avukatı aracılığıyla yeni bir açıklama yapacağını duyursa da henüz bir ses çıkmadı. Peki ‘tosuncuk’ lakaplı Aydın neden teslim oldu? Bu soru hala bilinmezliğini koruyor. Birlikte Çiftlikbank işini yaptığı isimler ise tek tek adalete hesap verdi. Şimdi hepsi dışarıda ve gelip Aydın'ın yargılanmasını bekliyor.

Karakutu yazılımcı itirafçı oldu

Teslim olup etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istiyor olabilir mi? Çiftlikbank davasında daha önce ‘etkin pişmanlık’tan yararlanmak isteyen isimlerin olduğu görülmüştü. Bu isimler arasında 'sistemin beyni' olarak tabir edilen Cumhur Yurdakul da vardı. Hatta Yurdakul’un ifadesini değiştirmesi için baskı yaptığı iddia edilen İstanbul Barosu avukatlarından Eylem T. hakkında dava açılmıştı. Yurdakul’un itirafçı olması organizasyonun detaylarına ilişkin pek çok ayrıntının polisin eline geçmesini sağlamıştı. Yurdakul 15 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Cumhur Yurdakul

Eşinin banka hesabı

Çiftlikbank operasyonları kapsamında Aydın’ın eşi olan Sıla Aydın da gözaltına alınmış ve iki buçuk ay hapis yatmıştı. Aydın mahkemedeki ifadesinde şirketle ilgili hiçbir bilgisi olmadığını iddia etmiş ve şu sözleri kullanmıştı:

Şirketin kuruluşunda ve ilerlemesinde hiçbir katkım olmamıştır. Şirketin sahibi olan Mehmet Aydın'ın eşiyim. Bu şirketi yazılım şirketi olarak biliyordum. İnsanların para yatırdığı ve bir şekilde kazanç sağladığını biliyordum.

Sıla Aydın üzerindeki takıları yurt dışına götürmediğini de ifade ederek hesabında bulunan yüklü paraları şöyle açıkladı: Bizim ev almak üzere biriktirdiğimiz para benim adıma bankadaydı. 2017 Ekim diye, hatırlamadığım tarihte eşim benim hesabıma bu birikmiş parayı gönderince tedbir kondu.

Mehmet Aydın ve eşi Sıla Aydın'ın 'güzel günlerinden' bir kare...

Yazılımcı düzgün genç!

Sistemin yazılımcısı Düzgün Genç, bulunduğu Bulgaristan’dan Türkiye’ye getirilmişti. Çiftlikbank’ın ilk davasında önceki yıl ifade veren Genç, "Amerika'daki şirkette çalışacağımı düşünüyordum. Türkiye'deki şirketle ilgili hiçbir faaliyetim olmadı" dedi. Genç 2017 Haziran'da CEO Cumhur Yurdakul ve Mehmet Aydın ile birlikte Arjantin’e gittiğini de sözlerine ekledi ve burada kendisine verilen sözlerin tutulmamasından dolayı önce Türkiye’ye, ardından Bulgaristan’a geçtiğini kaydetti. Daha sonra Bulgaristan polisi Çiftlikbank operasyonu kapsamında Genç’i Türkiye’ye iade etti.

Düzgün Genç Interpol operasyonu ile Türkiye'ye getirilmişti...

Aydın'ın şov dünyasına bileti

Mehmet Aydın rap müzik yapmayı ve dinlemeyi seven birisi olarak biliniyor. Öyle ki, onu rap şarkıcılarıyla tanıştırması için Umeyr Karakoç isimli bir arkadaşı da var. Karakoç da duruşma kapsamında yargılandı ve mahkemeye verdiği ifadesinde Can Feza isimli rap şarkıcısının menajeri olduğunu ve Feza’nın Mehmet Aydın ile farklı bölgelerde konserler verme konusunda anlaştığını söyledi.

Karakoç’un ifadesine göre bu vesile ile Aydın ile tanıştı ve daha sonra ilişkileri ilerleyince İnegöl’deki şubede 15-20 gün müdür olarak çalıştı. Karakoç ifadesinde, “Ben sadece Mehmet Aydın'ın hoşlandığı şarkıcı grubu, yazar grubu ve medya ile ilişkilerim iyi olduğu için Aydın ile biraz yakındım" ifadelerini kullandı.

Çiftlikbank'ın sosyal medya sorumlusu Umeyr Karakoç

Reklam yüzü Mehmet Çevik

Çiftlikbank’ın reklam yüzü Mehmet Çevik bir dönem Aydın ile açılışlara katılıyor ve kendisinin imajının şirket için kullanılmasına izin veriyordu. Çevik geçen yıl yaptığı açıklamada Çiftlikbank’ın içine girerken kendisinin konunun ‘araştırma merkezi’ olmadığını söyledi. Yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten oyuncu Mehmet Çevik, “Olmadı, üzgün müyüm, tabii ki de üzgünüm. Çünkü insanların bir şekilde bana ifadelerinde 'beni de oradan bakıp, öyle bir yerde, öyle mi görüyorlar' deyip, çok acı çektim” değerlendirmesinde bulundu.

Çiflikbank'ın Tosuncuk'u, oyuncu Mehmet Çevik ile birlikte...

48 sanıklı davada tutuklu bir isim kalmadı. Mehmet Aydın'ın etkin pişmanlıktan yararlanıp cezasında indirim isteyip istemeyeceği ise merak konusu...

Kaynak: Haber Global