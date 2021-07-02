Macron ve Erdoğan arasında barış uzun sürmez iddiası

Bloomberg yazarı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki ilişkilere değinerek "Bu barışın uzun sürmeyeceğini" iddia etti.

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Geçen ay Brüksel’de gerçekleşen NATO Zirvesi ile ilgili bir analiz kaleme alan Bobby Ghosn, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında buzların erimesi ile ilgili kapsamlı bir analiz yazdı.

Ghosn’un, “Macron ve Erdoğan neden bir anda iyi oldu” başlıklı makalesinde, “İki lider arasında sözlü ateşkes ilan edildiği Brüksel’deki toplantıda duyuruldu. Fakat bu barış uzun sürmez. Her iki lider de bu ortak düşmanlıktan çok şey elde ediyor” ifadesi kullanıldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın Erdoğan ve Macron arasındaki ateşkes hakkında “iyileşme dönemi” ifadesini kullanmasına dikkat çeken Ghosn, ” Erdoğan açıkça ve tekrar tekrar Macron’un akış sağlığını sorgularken, Fransa Cumhurbaşkanı da Erdoğan’ı yalan söylemekle ve Fransa’ya saygı duymamakla suçladı. Peki ne oldu da iki liderin tutumu değişti. Her ikisinin de ortak bir planı ya da ortak menfaatleri bulunmuyor. Ya da ortak bir arkadaşları tarafından arabuluculuk yapılmadı” dedi.

Biden'ın gelmesi etkiledi

Ghosn, Brüksel’e gelen liderlerin değiştiğini hatırlatarak, “En olası senaryo Brüksel’e gelen karakterlerin değişmesidir. Biden’ın gelmesi, Merkel’in gidecek olması, Macron ve Erdoğan için bu yeni kişilerle bir arada olmak için kendilerine yer bulma çabasıdır. Erdoğan’ın rolü zaten azaldı. Türkiye lideri artık Trump döneminde olduğu gibi Beyaz Saray’a doğrudan erişimi bulunmuyor. Daha önce Erdoğan’a otokrat diyen Biden’ın yaklaşımı Trump’ınki gibi olmayacak” yorumunu yaptı.

Bloomberg’de yayınlanan makalede, “İşte bu yüzden Erdoğan son aylarda tonunu yumuşatmış olabilir. Biden, 1915 olaylarına soykırım dediğinde Erdoğan çok dikkatli davrandı. Fakat Erdoğan, Trump’ı özlediğinden çok Merkel’i özleyecek. Merkel, Erdoğan’ın samimiyetle saygı duyduğu tek Batılı lider olabilir” ifadesi yer aldı. Macron’un da Merkel’den boşalacak koltuğa oturmak ve Avrupa’nın defacto lideri olmak için bir mücadeleye girişeceğini yazan Ghosn, “Fransa ve Türkiye arasında birçok sorun var, Kuzey Afrika’dan Doğu Akdeniz’e kadar. Macron ile Erdoğan’ın sözlü ateşkesi devam ettirmesi çok zor görülüyor. Her iki adam da bu düşmanlıktan hem ülkelerinde hem de uluslararası arenada siyasi kazanç elde ediyor” dedi.

Makale, hem Erdoğan’ın hem de Macron’un gelecek aylarda yapılacak Almanya’daki seçimlerin sonucuna göre tekrar kendilerini konumlandırabileceğini söyleyerek sona erdi.