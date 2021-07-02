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Dövülüp uçurumdan atılan Elif Çakal'ın babası konuştu! 'Onlarla gezme diye uyardım'

SULTANGAZİ'de taş ocağı bölgesinde 4 arkadaşı tarafından darp edildikten sonra uçurumdan aşağı atıldığı iddia edilen Elif Çakal'ın babası, "Kızımı onlarla birlikte gezme diye birkaç defa uyarmıştım" dedi.

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İstanbul Sultangazi’de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal’ın ölümünün ardından soruşturma esnasında yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ortaya çıkması ile beraber, öncesinde serbest bırakılan Çakal’ın 2’si kadın 4 arkadaşı hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılmıştı. Yeniden gözaltına alınan şüphelilerden S.T. tutuklanırken, T.Y., aynı suçtan ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Görüntülerdeki iki kişi ise aranıyor.

Evden çağırıp ormana götürmüşler

Olayın ardından konuşan Baba Çakal, kızını arkadaşları konusunda uyardığını söyledi. Baba Çakal unları söyledi: "Cenabı Allah onların cezasını inşallah verecek. Adalet onları cezasız bırakmayacaktır. Çocuğumu kandırmışlar ve Cumartesi günü saat 16.00 civarında çağırıp götürmüşler saat 18.00 ile 19.00 arası gibi ise bu olay yaşanıyor. Olay olduğu esnada ben işteydim."

Ya attılar ya da geri geri kaçarken düştü

"Kızım bunlar ile arkadaştı eğer intihar etmiş olsaydı, yüzünde izler olurdu ancak kızımın sadece boynunda kırık var. Vücudunun başka bir yerinde herhangi bir şey yok. Ya kızımı dövdükleri esnada geri geri kaçarak aşağıya düştü ya da attılar. Kamera kayıtlarında da görünüyor kızımı dövüyorlar."

Daha önce bunlara uyup madde kullanıyordu

"Eğer çocuğumu çok seviyor olsaydılar 4 kişiler alıp eve getirebilirlerdi. Kızım onlar ile arkadaşlık yapmasın dolaşmasın diye sürekli uyarıyordum. Daha önce bunlara uyup madde de kullanıyordu ama son 6 aydır hiç görmemiştim." 

Elif'i de o kızları da 10 yıldır tanırım

Mahallenin bakkalı, "Hepsini tanıyorum. Elif'ten o kızlardan da anormal bir şey görmedim. Olayın buraya gelmesi şaşırttı. Kızı 10 senedir tanıyorum. Bir çok akrabası da var burada. Alışverişe gelirdi sessiz gelirdi. Alışverişini yapardı giderdi" dedi.

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