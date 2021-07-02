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Tekirdağ'da bazanın altından çıkanları gören şaşkına döndü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Tekirdağ'da bazanın altından çıkanları gören şaşkına döndü

Sahte içkiden 7 kişinin hayatını kaybettiği Tekirdağ'da, jandarma ekiplerinin Kapaklı ilçesindeki 2 adreste yaptığı aramada baza altına, çamaşır ve bulaşık makineleri içine gizlenen 306 litre gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, geçen hafta perşembe gününden beri satın aldıkları sahte içkiden içen 28 kişi zehirlendi. Bu kişilerden 7'si, hayatını kaybederken, sahte içkiden zehirlenen 8'i entübe 15 kişinin tedavisi ise Çorlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Sahte içkinin ardından Tekirdağ'da güvenlik güçleri, denetimlerini yoğunlaştırdı. İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan T.D.'nin bazı market ve lokantalara gümrük kaçağı içki satışı yaptığını belirledi.

T.D.'ye ait 2 evde eş zamanlı arama yapan jandarma ekipleri, yataklı baza altında battaniyeye sarılı ve çamaşır ile bulaşık makineleri içine gizlenen 128 şişe rakı, 113 şişe viski, 65 şişe votka olmak üzere toplam 306 litre gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Gözaltına alınan T.D. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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