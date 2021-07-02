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PKK 13 yaşındaki Betül'ü uykusunda infaz edip sözde şehit ilan etti

PKK 13 yaşındaki Betül'ü uykusunda infaz edip sözde şehit ilan etti

Terör örgütü PKK, ailesine dönmek isteyen 13 yaşındaki Betül'ü ve yanındaki 3 kadını uykusunda el bombasıyla infaz etti. Hainler vahşeti yıllar sonra da "Talihsiz bir kaza sonucu şehit oldu" diyerek örtbas etmeye çalıştı.

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SİİRT'in Eruh ilçesinde yaşayan Betül Yıldız, propagandalara ve sözde özgürlük vaatlerine kanarak 2016'da henüz 13 yaşındayken okulunu bırakıp PKK'ya katıldı. 'Çırav Avesta' kod adını alan Betül, silah ve canlı bomba eğitimi verilerek Diyarbakır kırsalına gönderildi.

Yeraltındaki rutubetli sığınaklarda her gün ölüm korkusu yaşayan teröristlerin durumuna tanıklık edince yaşadıkları karşısında şaşkına döndü. Kendisine anlatılanlarla dağdaki ağır yaşam şartlarının birbiriyle uyuşmadığını görünce de yol yakınken bir an önce geri dönmek istedi. Bunu da sözde bölge sorumlusu teröriste iletti.

Kadın teröristlerin ağırlıkta olduğu bir kampa götürülen Betül'ün kafasındaki aile özlemi yok edilemedi. Bunun üzerine hakkında infaz kararı verilen Betül, "Tamam seni geri göndereceği  ama biraz beklemen gerekiyor. Şu anda bölgede yoğun operasyonlar var" diye kandırıldı.

"Talihsiz bir kaza sonucu şehit oldu"

Büyük umutlarla yeniden ailesine kavuşma hayalleri kuran Betül, 27 Haziran 2016 gecesi 4 kadınla birlikte aynı sığınakta uykuya daldı. Gece yarısı diğer kadın teröristler sığınaktan çıktı. İçeriye de pimi çekilmiş saldırı tipi el bombası atıldı. Çocuk bedeni parçalanan Betül'ün ölümünü hainler yıllarca sır gibi sakladı. Beş yıl sonra da "Talihsiz bir kaza sonucu şehit oldu" denilerek olay örtbas etmeye çalıştı.

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