Bir bir ortaya çıkan toplu çocuk mezarları Kanada'yı karıştırdı

Kanada'nın birçok bölgesinde yürütülen çalışmalarda Kızılderili (yerli) halkına ve çocuklarına ait yüzlerce mezar ve kalıntıların tespit edilmesi ülkede birçok vatandaşın tepki ve protestolarına hedef oldu. Toplu mezarlara ve Kızılderili halkına yönelik yapılanlara karşı tepki gösteren protestocular, Kanada Günü'nde düzenlenen miting sırasında kontrolden çıktı.

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Kanada'da yatılı okullarda Kızılderili (yerli) çocuklara ait toplu mezarların tespit edilmesinin ardından düzenlenen protestolarda göstericiler,

Kraliçe Victoria ile Kraliçe II. Elizabeth'e ait heykellerini yıktı.

Winnipeg kentindeki Manitoba Yasama Meclisinde toplanan yüzlerce protestocu, "Her Çocuk Önemlidir" mitingi sırasında, "Bir zamanlar çocuktuk" sloganları atarak Kraliçe Victoria ile Kraliçe II. Elizabeth'e ait heykeller de dahil olmak üzere mecliste bulunan birkaç heykeli yıktı.

Yıktıkları heykellere sprey boyalarla zarar veren protestoculardan bazıları ise olaylara müdahale eden polis memurları tarafından gözaltına alındı.