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The Economist: Türkiye'den Ege'de Yunanistan'a karşı büyük üstünlük

The Economist: Türkiye'den Ege'de Yunanistan'a karşı büyük üstünlük

İngiltere'de haftalık yayımlanan The Economist dergisinde Türkiye'nin Alman tasarımı reis sınıfı denizaltılar ile Ege Denizi'nde Yunanistan'a karşı güçlü bir üstünlük elde ettiğini yazdı.

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Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımlar, günümüzde art niyetli hamlelere karşı caydırıcı bir güç oluşturdu. Özellikle Doğu Akdeniz'deki milli menfaatler ve terörle mücadelede etkin kullanılan savunma araçları bu alanda Türkiye'nin elini rahatlattı. SİHA'lar, insansız sistemler, zırhlı araçlar ile milli silah ve mühimmatların üretiminde ve envantere kazandırılmasında önemli hamleler gerçekleştiren Türkiye'nin reis sınıfı denizaltıları da bu alanda dikkat çeken bir konu.

"Yunanistan için bir baş ağrısı"

İngiltere'de haftalık olarak yayımlanan The Economist'te Ege Denizi'nde Yunanistan'a karşı güçlü bir üstünlük elde ettiğine ilişkin önemli bir değerlendirme kaleme alındı. Piri Reis denizaltısının mart ayında Gölcük Tersanesi'nde suya indirildiğini hatırlatan dergi, bu gelişmeyi 'Türkiye donanması için bir zafer ve Yunanistan için bir baş ağrısı' ifadeleriyle yorumladı.

Havadan bağımsız tahrik sistemli (AIP) Piri Reis denizaltısı Türkiye'nin reis sınıfı denizaltılar projesinin ilk ürünü.

Teknolojik özelliklerine övgü

Ağır torpidolar ile deniz ve kara hedeflerine karşı güdümlü füze atma kabiliyetine sahip bu denizaltı için Economist'e konuşan Kiel Güvenlik Politikası Enstitüsünden Johannes Peters, denizaltının sessiz seyir özelliğine övgülerde bulundu. Peters, "Klasik dizel elektrik denizaltılar 2-3 gün suyun altında kalabilirken bu AIP denizaltı için bu süre 3 hafta" diye konuştu. Piri Reis'in 'reaktörleri kapatılamayan daha gürültülü nükleer enerjili denizaltılara kıyasla neredeyse sıfır gürültü emisyonu ile çalıştığını' da ifade eden Peters, "Bu Yunan-Türk geriliminin yaşandığı sığ sular için mükemmeldir" dedi.

"Denizlerin dengesini yeniden şekillendirecek"

Dergiye konuşan uzmanlardan King's College London'dan Emmanuel Karagiannis ise Türk denizaltıların 'Yunanistan ile Türkiye arasındaki deniz dengesini yeniden şekillendireceğini' söyledi. Denizaltıların 'Yunanistan'ın Kıbrıs, Mısır ve İsrail'e ulaşmak için inşa etmeyi planladığı denizaltı kablolarını gözetlemek de dahil tartışmalı sularda istihbarat toplamak için kullanabileceğini' yazan derginin haberinde Karagiannis'in şu değerlendirmelerine yer verdi:

"Denizaltılar orta menzilli gemisavar füzeleriyle de silahlandırılabilir. Bu denizaltıları hedef alacak Yunan gemilerini büyük ölçüde etkisiz hale getirilebilir. Ama bu Türkiye'nin yerli silahlarını Alman tasarımına ne kadar iyi entegre edebileceğine bağlı."

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