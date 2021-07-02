Ağrı'da yağmurla kayganlaşan yolda yolcu otobüsü devrildi 21 yaralı

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atıp devrilen yolcu otobüsünde 2'si ağır 21 kişi yaralandı. Yaralılar, kara ambulansı ve helikopter ambulans ile Ağrı, Eleşkirt ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

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AĞRI'nın Eleşkirt ilçesi Sarıcan Deresi mevkii yakınlarında meydana gelen kazada; Batman'dan yola çıkan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 72 EP 718 plakalı yolcu otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atıp devrildi. Yoldan geçen sürücülerin bilgi vermesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, UMKE, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından otobüsten çıkarılan 21 yaralı, helikopter ambulans ve kara ambulanslarıyla Ağrı, Eleşkirt ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı. Ağrı'ya götürülen 13 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu, Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan 8 yaralının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.