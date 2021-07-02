Galatasaray hazırlık maçlarını açıkladı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa ve Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla maç yapacak.

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Kulübün açıklamasına göre; 10 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray, 13 Temmuz Salı günü ise deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak maç TSİ 21.15'te başlayacak.