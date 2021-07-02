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Türkiye 2 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 2 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 223 bin 782 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 4 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831, can kaybı 49 bin 829 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Temmuz 2021 Cuma günü verilerine göre; son 24 saatte 223 bin 782 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 4 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 461 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 55 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 352 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 305 bin 856'ya çıktı.

Toplam test sayısı 61 milyon 236 bin 294'e ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831, vefat sayısı 49 bin 829, ağır hasta sayısı 697 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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