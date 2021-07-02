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Malatya'da tekstil fabrikasında çalışan 55 işçi yemekten zehirlendi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Malatya'da tekstil fabrikasında çalışan 55 işçi yemekten zehirlendi

MALATYA'da bir tekstil fabrikasında öğle yemeğinden yiyip rahatsızlanan 55 işçi hastaneye kaldırıldı.

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MALATYA 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda; 200 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikasındaki 55 işçide öğle vakti yedikleri yemekten bir süre sonra baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri baş gösterdi. İhbarla fabrikaya gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürülen 55 işçi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz 1. Organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada çalışan toplam 55 kişi bulantı ve kusma şikâyetleri ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdular. Fabrikada görevli personelin yedikleri dönerden zehirlendikleri düşünülmekle beraber gerekli gıda ve su numune örnekleri alınarak analiz edilmek üzere laboratuvara ulaştırılmıştır. Başvuran hastaların tamamı acil serviste yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdir. Hastaneye yatışı gerektirecek bir hastalık durumu oluşmamıştır" denildi.

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