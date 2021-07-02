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İstanbul’da 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı

İstanbul’da 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte 6 milyon 664 bin 966 kişinin birinci doz, 2 milyon 508 bin 731 kişinin de ikinci doz aşılarını yaptırdığını açıkladı.

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16 milyona yaklaşan nüfusu ile İstanbul’da aşılamada önemli bir yol kat edildi. Bugüne kadar megakentte 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı. Rakamları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya verdi.

1 temmuz itibarıyla 9 milyon 173 bin 697 doz aşı
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul’umuzda koronavirüs ile mücadelede aşı seferberliğimiz devam ediyor. 1 Temmuz itibarıyla; 1. doz 6 milyon 664 bin 966 ile yüzde 56.8, 2. doz 2 milyon 508 bin 731 kişi ile yüzde 21.4 toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı.” ifadelerini kullandı.

Toplamda uygulanan doz miktarı 52 milyona yaklaştı
Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar 51 milyon 829 bin 457 doz koronavirüs aşısı yapıldı. 35 milyon 572 bin 605 kişiye ilk doz, 15 milyon 443 bin 73 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

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