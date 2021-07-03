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Aydın'da 13 yaşındaki kız evinin bahçesinde asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da 13 yaşındaki kız evinin bahçesinde asılı halde bulundu

Aydın'da 13 yaşındaki kız evinin bahçesinde asılı halde bulundu

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Olay, Umurlu Mahallesi Bayramyeri Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki A.Y. isimli kız çocuğu henüz bilinmeyen bir nedenle evlerinin bahçesinde asılı halde bulundu.

Durumu fark eden yakınları olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alan A.Y.'nin yakınları sinir krizi geçirirken, küçük kızın cansız bedeni ekiplerin gerekli incelemelerinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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