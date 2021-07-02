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EURO 2020'de Belçika'yı deviren İtalya yarı finale yükseldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
EURO 2020'de Belçika'yı deviren İtalya yarı finale yükseldi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya, Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

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Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) çeyrek final mücadelesinde Belçika ile İtalya karşılaştı.

31. dakikada İtalya golü buldu. Nicolo Barella ceza sahasında rakiplerinden kurtularak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

44. dakikada İtalya farkı ikiye çıkardı. Lorenzo Insigne ceza sahası dışından attığı golle durumu 2-0 yaptı.

45. dakikada Belçika, Giovanni Di Lorenzo'nun Jeremy Doku'ya ceza alanında yaptığı faul sonrası penaltı kazandı. Romelu Lukaku, 45+2. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.

Mücadeleyi 2-1 kazanan İtalya yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu. İki takım arasındaki yarı final maçı İngiltere'nin başkenti Londra'da 6 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak.

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