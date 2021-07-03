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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda direğe çarpan tırın sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda direğe çarpan tırın sürücüsü öldü

İstanbul'da tabela direğine çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre kaza, B.Ç'nin kullandığı 06 JSB 81 plakalı tır Büyükçekmece TEM Otoyolu Kumburgaz yol ayrımında bulunan tabela direğine çarptı.

Kazada aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından B.Ç'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Tır çekici yardımıyla kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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