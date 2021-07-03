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Diyarbakır’da feci kaza: Baba öldü küçük oğlu sağ kurtarıldı

Diyarbakır’da feci kaza: Baba öldü küçük oğlu sağ kurtarıldı

Diyarbakır'ın Çüngüş İlçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 4 yaşındaki oğlu AFAD ekipleri tarafından yaralı kurtarıldı.

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Kaza, Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Hindibaba Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik teknisyeni Sedat Tekin, dün akşam saatlerinde oğlu Hamza'yı da alarak 12 AT 380 plakalı otomobiliyle gezintiye çıktı. Eşi, uzun süre Sedat Tekin'e ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Çevrede arama çalışması başlatan jandarma ve emniyet ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından ilçe merkezi ve ana güzergahlarda aracın izine rastlamayınca çevrede çalışma yürüttü. AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarına ilçe Kaymakam Tuncay Kaldırım ve İlçe Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe de katıldı.

Küçük çocuğu ağlarken buldular

Ekipler ve köylüler, saat 23.00 sıralarında mahalle yakınlarında yaklaşık 130 metre yükseklikteki uçurumun dibinde çocuk ağlama sesi duyması üzerine yamaçtan inen jandarma ekipleri, araç sürücüsü Hamza Tekin’i ölü, otomobilin dışında ise 4 yaşındaki Hamza isimli küçük çocuğu ağlarken buldu.
Küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Diyarbakır AFAD'a bağlı 12 kişilik özel dağcılık ekibi ve Çüngüş Belediyesi itfaiye erlerinin uzun süren çalışması sonucu hayatını kaybeden Sedat Tekin'in cesedi araçtan çıkarıldı.
Tekin’in cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye götürülürken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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