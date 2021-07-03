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Zeytinburnu E-5’te korkunç kaza arabanın motoru fırladı 1 ölü 1 yaralı

Zeytinburnu E-5’te korkunç kaza arabanın motoru fırladı 1 ölü 1 yaralı

E-5 Karayolu Zeytinburnu Mevkiinde otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında otomobil ağır sürücüsü ağır yaralanırken yanında bulunan arkadaşı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil motorunun da çarpmanın etkisiyle fırladığı görüldü.

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Kaza 02.00 sıralarında E-5 Karayolu Zeytinburnu Ambarlar Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Eray Umut Arslan idaresindeki 34 CPJ 965 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, Mustafa Demir idaresindeki 34 EAN 700 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

1 ölü, 1 ağır yaralı

Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yola fırladı. Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler ise durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipler, bulunduğu yerde sıkışarak ağır yaralanan Eray Umut Arslan’ı çıkararak ambulansa aldı.

Yaralı sıkıştığı yerden çıkarıldı

Ağır yaralanan Samet Arslan Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekipleri Eray Umut Arslan’ın anındaki arkadaşı Abdulsamet Küçük’ün de hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada otomobilin motorunda koparak ileri savrulduğu görüldü.
Otomobil motorunun savrulduğu görüldü
Kazada hayatını kaybeden Abdulsamet Küçük’ün yakınları da acı haberi alıp kaza yerine geldi. Abdulsamet Küçük’ün cansız bedeninin ceset torbasına konulup ambulansa bindirileceği esnada yakınları sinir krizi geçirerek feryat etti. Kaza yapan otomobilin parçaları da temizleme ekipleri tarafından toplandı. Hurda yığınına dönen otomobil, çekici ile kaldırıldı. Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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