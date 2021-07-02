Anne bebek arabasından çocuğunu düşürdü üstüne basınca fark etti
Pusetine koyduğu bebeğiyle yolda yürüyen anne bebeğini yere düşürdüğünü üstüne basınca fark etti.
KÜÇÜKÇEKMECE'de kaldırımdan yola inen Suriyeli anne bebeğini arabasından düşürdü.
Bebeğin düştüğünü fark etmeyen kadın, arabayla üstünden geçti. Dalgın anne çocuğun düştüğünü, üstüne basınca fark ederken, o anlar kameralara yansıdı.
Olay dün sabah saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu anne, arabaya koyduğu bebeğiyle yola inmek istedi. Arabada kemeri bağlanmayan bebek, yola düştü.
Bebeğin düştüğünü görmeyen anne hem bebek arabasıyla üzerinden geçti. Kendisi de bebeğin üstüne basınca düştüğünü fark etti.