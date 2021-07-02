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Anne bebek arabasından çocuğunu düşürdü üstüne basınca fark etti

Demirören Haber Ajansı
Anne bebek arabasından çocuğunu düşürdü üstüne basınca fark etti

Pusetine koyduğu bebeğiyle yolda yürüyen anne bebeğini yere düşürdüğünü üstüne basınca fark etti.

Anne bebek arabasından çocuğunu düşürdü üstüne basınca fark etti

KÜÇÜKÇEKMECE'de kaldırımdan yola inen Suriyeli anne bebeğini arabasından düşürdü.  

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Anne bebek arabasından çocuğunu düşürdü üstüne basınca fark etti

Bebeğin düştüğünü fark etmeyen kadın, arabayla üstünden geçti. Dalgın anne çocuğun düştüğünü, üstüne basınca fark ederken, o anlar kameralara yansıdı.

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Anne bebek arabasından çocuğunu düşürdü üstüne basınca fark etti

Olay dün sabah saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu anne, arabaya koyduğu bebeğiyle yola inmek istedi. Arabada kemeri bağlanmayan bebek, yola düştü.

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Anne bebek arabasından çocuğunu düşürdü üstüne basınca fark etti

Bebeğin düştüğünü görmeyen anne hem bebek arabasıyla üzerinden geçti. Kendisi de bebeğin üstüne basınca düştüğünü fark etti. 

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