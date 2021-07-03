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Bu köpekleri besleyenlere ceza yağacak köpeklere el konacak

Bu köpekleri besleyenlere ceza yağacak köpeklere el konacak

Meclis'ten geçen yasayla beraber tehlikeli tür olarak belirlenen bu cinsleri besleyenlere hem ceza yağacak, hayvanlara da el konacak.

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TBMM’ye sunulan Hayvan Hakları Kanun teklifi ile 4 köpek türü ‘Tehlikeli’ olarak nitelendi.

TBMM'ye sunulan Hayvan Hakları Kanun teklifine göre, Pitbull, Japanese Tosa, Fila Braselio ve Dogo Argentino cinsi köpekleri ve bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bu türlerin ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapanlara hayvan başına 11 bin TL para cezası verilecek.

Bu hayvanlara el konularak, hayvan bakımevlerine götürülecek. Bu hayvanları teklif yürürlüğe girinceye kadar sahiplenmiş olanlar ise 6 ay içinde hayvanlarını kısırlaştırıp dijital veri tabanına kayıt ettirecekler. Kısırlaştırılıp kayıt altına alınan bu hayvanlar belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulmayacak. Aksi davranışta bulunanlara 11 bin TL ceza verilecek. Suçun tekrarı halinde de hayvanlara el konulacak. Bu dört tür köpeği sokağa terk eden hayvan sahiplerine de 34 bin TL para cezası verilecek.

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