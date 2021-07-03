Kartal Tibet evli mi eşi Gündüz Tibet kimdir kaç yaşında?

Yeşilçam'ın ve Türk sinemasının duayen ismi, 200'e yakın filmde oynayan Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti. Kartal Tibet'in ölümünün ardından usta oyuncunun ölüm nedeni ve hastalığı merak konusu oldu. Peki Kartal Tibet neden öldü, hastalığı ve ölüm sebebi nedir?

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Kartal Tibet'in ölümü başka ailesi, sanat dünyası ve oyuncu arkadaşlarını yasa boğdu. Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti. 200'e yakın filmde rol alan, birçok fil ve dizide yönetmenlik yapan Kartal Tibet son olarak Dünya'yı Kurtaran Adamın Oğlu ve Amerikalılar Karadeniz'de 2 isimli filmlerin yönetmenliğini yapmıştı. Kartal Tibet'in ölüm nedeni olarak kalp krizi geçirdiği söyleniyor fakat resmi bir açıklama henüz yok. Kartal Tibet'in ölümünün ardından hayatı da merak konusu oldu.

Aslen Ankaralı olan Kartal Tibet 1963 yılında Gündüz Tibet ile evlendi ve çiftin Kanat Tibet, Kumru Tibet adında iki çocuğu oldu.

Kartal Tibet ne zaman nereye defnedilecek?

Kartal Tibet, yarın toprağa verilecek. Kartal Tibet’in cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla aynı yerdeki kabrine defnedilecek.

Gündüz Tibet kimdir: Kartal Tibet ve Gündüz Tibet 1963 yılında dünya evine girdiler. Usta oyuncu bir röportajında "1963'te eşim Gündüz ile evlendim, 1965’te sinema oyunculuğuna başladım." ifadelerini kullanmıştı. Kartal Tibet, çapkın mısınız sorusuna da "Filmlerde görülen jönlük, benim işimdi. Gerçek ben değildi. Ben hala eşimle aynı yastığa baş koyuyorum" diyerek eşine verdiği değerden bahsetmişti.

Kanat Tibet kimdir: “Tarkan” filmlerinde, Kartal Tibet’in çocukluğunu canlandırarak kamera karşısına geçen oğlu Kanat Tibet ise 1964 yılında dünyaya geldi. 57 yaşında olan Kanat Tibet, Amerika'da ikamet ediyor ve kameralardan uzak bir yaşam sergiliyor.

Kartal Tibet kimdir: Yeşilçam‘ın önemli isimlerinden Kartal Tibet, 1938 yılında Ankara’da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü‘nden mezun olan Tibet, 1961 yılında Ankara’nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi‘nin kurucuları arasında yerini aldı.

Hafızalara kazınan “Tarkan” karakterine hayat veren Kartal Tibet; Karaoğlan, Çalıkuşu, Boş Çerçeve gibi birçok önemli yapımda yer aldı.

Tosun Paşa filmiyle ilk defa yönetmenlik koltuğuna oturan Tibet, 20’den fazlasında Kemal Sunal‘ın rol aldığı 56 film yönetti.

Yeşilçam’a 200’e yakın filmle katkıda bulunan usta oyuncu, birçok ödüle de layık görüldü.

Karta Tibet, son olarak Dünya’yı Kurtaran Adamın Oğlu ve Amerikalılar Karadeniz’de 2 isimli filmlerin yönetmenliğini üstlenmişti.